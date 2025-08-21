В Вене готовы принять мирные переговоры и могут договориться с МКС, чтобы избежать ареста Путина
МИД Австрии заявил, что страна готова принять переговоры президента Украины и правителя РФ, для этого Вена готова проконсультироваться с Международным уголовным судом, чтобы избежать ареста Владимира Путина во время визита.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Детали: В австрийском ведомстве отметили, что страна "имеет многолетний опыт проведения международных встреч и содействия диалогу и готова выступить местом проведения и посредником в возможных мирных переговорах, если такова будет воля сторон".
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Австрия является договорной стороной Римского статута МУС, который ранее выдал ордер на арест главы Кремля Путина. Однако возможно проведение консультаций с МУС для обеспечения участия Путина в переговорах в Вене.
"Все государства-участники обязаны выполнять ордера МУС на арест, так же и Австрия. В то же время существует возможность, учитывая соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене, вступить в контакт с МУС, чтобы обеспечить возможность участия Путина", – заявили в австрийском МИД.
Предыстория:
- Ранее Швейцария согласилась принять саммит Украина-РФ, пообещав Путину иммунитет, несмотря на ордер МУС.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что переговоры должны пройти в Женеве.
- Также СМИ сообщали, что для потенциальной встречи рассматривают Ватикан.