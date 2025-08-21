Усі розділи
Орбан без засудження Росії прокоментував удар по Мукачеву

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 серпня 2025, 19:06
Орбан без засудження Росії прокоментував удар по Мукачеву
віктор орбан, фото: getty images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надвечір четверга виступив із заявою щодо російського обстрілу Закарпаття, внаслідок якого у ніч на 21 серпня був уражений американський завод Flex у Мукачеві. При цьому він не став у своєму дописі засуджувати Росію за удар по цивільному заводу.

Джерело: Орбан у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Орбан, замість засудження РФ, зазначив, що "зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися".

Прем’єр Угорщини повідомив, що у четвер на засіданні його уряд розглянув "наслідки російського ракетного обстрілу Мукачева".

Він зазначив, що доручив главі МВС підготувати лікарні у Дебрецені та Ніредьгазі до прийому поранених, але, за його словами, "на щастя, у цьому не було потреби".

Він також повідомив, що міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.

Передісторія:

