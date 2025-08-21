Орбан без осуждения России прокомментировал удар по Мукачево

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером в четверг выступил с заявлением по поводу российского обстрела Закарпатья, в результате которого в ночь на 21 августа был поражен американский завод Flex в Мукачево. При этом он не стал в своем посте осуждать Россию за удар по гражданскому заводу.

Источник: Орбан в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Орбан, вместо осуждения РФ, отметил, что "усилия, направленные на установление мира, и переговорный процесс, начатый президентом Трампом, должны продолжаться".

Прем’єр Угорщини повідомив, що у четвер на засіданні його уряд розглянув "наслідки російського ракетного обстрілу Мукачева".

Он отметил, что поручил главе МВД подготовить больницы в Дебрецене и Ниредьгазе к приему раненых, но, по его словам, "к счастью, в этом не было необходимости".

Он также сообщил, что министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины в Закарпатье, которым правительство Венгрии предложило помощь.

Стоит отметить, что правительство Венгрии с начала полномасштабной войны отстаивало свой отказ оказывать помощь ВСУ или даже разрешать транзит оружия в Украину, объясняя, что это, мол, защищает Закарпатье от ударов РФ.

Ракетный удар 21 августа 2025 года стал, вероятно, первым, который целенаправленно поразил объект в Закарпатье, Россия нанесла этот удар несмотря на то, что политика Венгрии не изменилась.

