Сенатор Грем пригрозив, що США визнають РФ спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 серпня 2025, 19:34
Сенатор Грем пригрозив, що США визнають РФ спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати можуть офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму у разі, якщо РФ не поверне викрадених українських дітей.

Джерело: Грем у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Грема: "Викрадення дітей з їхньої рідної країни є огидним і варварським вчинком".

Деталі: Сенатор відзначив, що під час війни між Росією та Україною РФ викрала понад 19 тисяч українських дітей.

За його словами, він має намір ініціювати ухвалення законопроєкту, який визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Політик підкреслив, що у разі ухвалення такого рішення співпраця з Росією стане неприйнятною для інших країн та бізнесів.

Українська сторона ще з 2022 року порушує перед Вашингтоном питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Це призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем.

Адміністрація попереднього президента Байдена відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвала Росію державою-спонсором терористичної групи Вагнера у 2023 році.

