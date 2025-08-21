Все разделы
Сенатор Грэм пригрозил, что США признают РФ спонсором терроризма, если та не вернет украинских детей

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 21 августа 2025, 19:34
Сенатор Грэм пригрозил, что США признают РФ спонсором терроризма, если та не вернет украинских детей
Линдси Грэм, фото Getty Images

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут официально признать Россию государством-спонсором терроризма в случае, если РФ не вернет похищенных украинских детей.

Источник: Грэм в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Грэма: "Похищение детей из их родной страны является отвратительным и варварским поступком".

Детали: Сенатор отметил, что во время войны между Россией и Украиной РФ похитила более 19 тысяч украинских детей.

По его словам, он намерен инициировать принятие законопроекта, который признает Россию государством-спонсором терроризма.

СШАдетиРосcияроссийско-украинская война
