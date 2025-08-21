Усі розділи
В Угорщині спробували виправдати "російську" правку президента щодо удару по Мукачеву

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 серпня 2025, 20:40
В Угорщині спробували виправдати російську правку президента щодо удару по Мукачеву
Тамаш Шуйок, фото: wikipedia

В управлінні комунікацій президентського палацу спробували пояснити, чому глава держави Тамаш Шуйок видалив слово "російський" із публікації про обстріл Закарпаття, який Росія здійснила у ніч на 21 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Telex

Деталі: В угорського президента відзначили, що текст публікації змінили, тому що "канцелярія глави держави ще очікувала на офіційне та детальне інформування, а також підтвердження обставин ракетного удару по Мукачеву, його виконавців і відповідальних".

При цьому в угорського лідера наголосили, що президент Шуйок вважав важливим одним із перших висловити глибоке співчуття постраждалим.

У канцелярії також згадали і критику, яка ширилась упродовж останніх годин на адресу президента через маніпуляцію з його дописом.

"Хочемо звернути увагу на суть і справжній намір заяви, а також на її зміст! Допис закликає до негайного припинення бойових дій та збереження людських життів, а також висловлює співчуття тим, кого торкнулася війна. Варто нагадати собі, що кожна війна починається з розпалювання ненависті. Це наша спільна відповідальність – не допустити навіть цього першого кроку", – заявили в угорського президента.

Передісторія:

