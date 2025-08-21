В Венгрии попытались оправдать "российскую" правку президента относительно удара по Мукачево

В управлении коммуникаций президентского дворца попытались объяснить, почему глава государства Тамаш Шуйок удалил слово "российский" из публикации об обстреле Закарпатья, который Россия осуществила в ночь на 21 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Telex

Детали: У венгерского президента отметили, что текст публикации изменили, потому что "канцелярия главы государства еще ожидала официального и подробного информирования, а также подтверждения обстоятельств ракетного удара по Мукачево, его исполнителей и ответственных".

При этом у венгерского лидера подчеркнули, что президент Шуйок счел важным одним из первых выразить глубокое соболезнование пострадавшим.

В канцелярии также вспомнили и критику, которая распространялась в последние часы в адрес президента из-за манипуляции с его постом.

"Хотим обратить внимание на суть и истинный смысл заявления, а также на его содержание! Пост призывает к немедленному прекращению боевых действий и сохранению человеческих жизней, а также выражает соболезнования тем, кого коснулась война. Стоит напомнить себе, что каждая война начинается с разжигания ненависти. Это наша общая ответственность – не допустить даже этого первого шага", – заявили в венгерской президентской администрации.

Предыстория: