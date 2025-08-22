Усі розділи
Іван Д'яконовП'ятниця, 22 серпня 2025, 02:20
Дональд Трамп і Тулсі Габбард. Фото: Getty Images

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, яка забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією навіть із найближчими союзниками.

Джерело: CBS News із посиланням на співробітників американських спецслужб

Деталі: За інформацією видання, Габбард 20 липня видала директиву розвідспільноті США, в якій наказала не передавати інформацію про хід мирних переговорів між Україною та Росією навіть з розвідками країн "П’яти очей" – розвідувальним альянсом, створеним після Другої світової війни, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. 

За словами співрозмовників, директива класифікує всю інформацію та аналітику, щодо переговорів, як "NOFORN" (тобто "no foreign dissemination" – "не для іноземців"). Це означає, що її не можна поширювати ані іншим державам, ані іноземним громадянам. Єдиним винятком залишилися дані, які вже були публічно оприлюднені.

Директива також обмежувала розповсюдження матеріалів лише в межах відомств, які їх створили чи надали. Водночас наказ не забороняє обмін дипломатичною інформацією, отриманою іншими каналами, а також військовими розвідданими, які не стосуються переговорного процесу, наприклад, деталями, якими США діляться з українськими військовими для підтримки оборонних дій".

"Загалом цінність партнерства "П’яти очей" полягає в тому, що під час ухвалення політичних рішень ми взаємодоповнюємо розвіддані одне одного, а отже краще розуміємо плани, наміри та можливості наших противників", – пояснює колишній співробітник ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш.

"Сенс у тому, що ми з іншими чотирма країнами сидимо по один бік столу, тоді як на іншому боці перебуває спільний противник", – додав він.

США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками – ЗМІ
