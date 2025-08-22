США приостановили обмен разведданными о российско-украинских переговорах с ближайшими союзниками – СМИ

Директор национальной разведки США Тулси Габбард издала директиву, запрещающую делиться разведданными о переговорах между Украиной и Россией даже с ближайшими союзниками.

Источник: CBS News со ссылкой на сотрудников американских спецслужб

Детали: По информации издания, Габбард 20 июля издала директиву разведывательному сообществу США, в которой приказала не передавать информацию о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией даже разведкам стран "Пяти глаз" – разведывательным альянсом, созданным после Второй мировой войны, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

По словам собеседников, директива классифицирует всю информацию и аналитику, касающуюся переговоров, как "NOFORN" (то есть "no foreign dissemination" – "не для иностранцев"). Это означает, что ее нельзя распространять ни другим государствам, ни иностранным гражданам. Единственным исключением остались данные, которые уже были публично обнародованы.

Директива также ограничивала распространение материалов только в пределах ведомств, которые их создали или предоставили. В то же время приказ не запрещает обмен дипломатической информацией, полученной другими каналами, а также военными разведданными, которые не касаются переговорного процесса, например, деталями, которыми США делятся с украинскими военными для поддержки оборонительных действий".

"В целом ценность партнерства "Пяти глаз" заключается в том, что при принятии политических решений мы дополняем разведданные друг друга, а значит, лучше понимаем планы, намерения и возможности наших противников", — объясняет бывший сотрудник ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш.

"Смысл в том, что мы с другими четырьмя странами сидим по одну сторону стола, тогда как по другую сторону находится общий противник", – добавил он.