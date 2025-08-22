Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп звільнив старшого аналітика ЦРУ з питань Росії – ЗМІ

Іван Д'яконовП'ятниця, 22 серпня 2025, 05:57
Трамп звільнив старшого аналітика ЦРУ з питань Росії – ЗМІ
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп усунув від роботи одну з найвищих за посадою офіцерок ЦРУ, яка курувала російським напрямком і брала участь у підготовці доповіді про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Джерело: The Economist

Деталі: За інформацією The Economist, офіцерка понад 20 років пропрацювала в американській розвідці та у 2016 році, будучи головною посадовицею з питань Росії та Євразії, координувала роботу над доповіддю про втручання Кремля у вибори на користь Трампа. Згодом вона очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо Росії та пострадянського простору.

Реклама:

Дослівно: "19 серпня її кар’єра різко обірвалася, коли директорка національної розвідки США Тулсі Габбард позбавила її допуску до секретної інформації разом із 36 іншими нинішніми та колишніми посадовцями, обвинуваченими у "зраді присязі Конституції". Адміністрація Трампа й раніше використовувала контроль над допусками як політичний важіль проти відставних посадовців. Однак ця офіцерка ЦРУ, а також двоє інших, пов’язаних із доповіддю 2016 року – Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн – стали одними з найвищих за посадою чинних розвідників, усунутих Трампом. Такі кроки означають різке загострення його війни проти американських спецслужб".

Деталі: Як з’ясував The Economist, звільнення офіцерки, яка керувала сотнями аналітиків та іншого персоналу, викликало тривогу серед багатьох нинішніх співробітників розвідки. Втрата допуску – це "кінець кар’єри", каже колишній офіцер ЦРУ Ларрі Пфайффер, у якого також відібрали допуск. Багато офіцерів розраховують на допуск і після виходу на пенсію, щоб працювати консультантами. 

У квітні помічник Габбард тиснув на аналітиків, аби вони змінили свої оцінки щодо банди Tren de Aragua відповідно до політики Трампа. У червні Трамп також розкритикував витік розвідувальних оцінок Розвідувального управління Міноборони, які суперечили його заявам про знищення іранських ядерних об'єктів. 

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Більшість з 37 офіцерів, які потрапили під санкцію, працювали над питаннями Росії лише побіжно і дуже давно. Нгуєн був головним науковцем з даних у Агентстві національної безпеки (NSA). За кілька тижнів до того інсайдери повідомили The Economist, що він був "найбільш свідомою людиною у федеральному уряді в галузі штучного інтелекту". Директор цього агентства, генерал Тімоті Хо, і його головна юристка Ейпріл Досс були звільнені у квітні та липні відповідно. Інші, схоже, потрапили до списку лише через свою критику Трампа". 

Передісторія: 

  • Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, яка забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією навіть із найближчими союзниками.

розвідкаСШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками – ЗМІ
відеоСили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС "Унеча" в Брянській області РФ – Мадяр
Каськів прагне звести масштабний курорт на Закарпатті і обговорює це з Львочкіним – Bihus.Info
Трамп уже заговорив, що ситуація з миром в Україні може прояснитися "за два тижні"
РФ заявила про вихід з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці
Учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки – закон підписано
Усі новини...
розвідка
США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками – ЗМІ
ГУР: Україна та Росія у перші дні війни налагодили секретний канал для обміну полоненими
Залізничний вузол у Воронезькій області Росії атакували дрони ГУР - джерело
Останні новини
08:15
Сили оборони відбили 78 атак росіян на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб
07:54
фото Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено підприємство, гімназію, вирували пожежі
07:52
Глава МЗС Канади та держсекретар США поспілкувалися про підтримку України
07:36
ЗСУ відмінусували ще 790 окупантів за добу
07:35
текст"Приписали собі незавойовані провінції". Якою була московська дипломатія в 17 столітті та як Росія поділила Україну
07:22
фото У Чугуївській громаді лунали вибухи – росіяни пошкодили порожні склади
07:06
футболКлінч "Шахтаря", нокдаун "Динамо", нокаут "Полісся". Підсумки єврокубкового дня для українських клубів
06:52
Китай заявив про підтримку Індії у протистоянні тарифам Трампа
05:57
Трамп звільнив старшого аналітика ЦРУ з питань Росії – ЗМІ
04:00
США запровадили нові санкції проти іранського "тіньового флоту", який постачав нафту до Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: