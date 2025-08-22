Трамп звільнив старшого аналітика ЦРУ з питань Росії – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп усунув від роботи одну з найвищих за посадою офіцерок ЦРУ, яка курувала російським напрямком і брала участь у підготовці доповіді про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Джерело: The Economist

Деталі: За інформацією The Economist, офіцерка понад 20 років пропрацювала в американській розвідці та у 2016 році, будучи головною посадовицею з питань Росії та Євразії, координувала роботу над доповіддю про втручання Кремля у вибори на користь Трампа. Згодом вона очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо Росії та пострадянського простору.

Дослівно: "19 серпня її кар’єра різко обірвалася, коли директорка національної розвідки США Тулсі Габбард позбавила її допуску до секретної інформації разом із 36 іншими нинішніми та колишніми посадовцями, обвинуваченими у "зраді присязі Конституції". Адміністрація Трампа й раніше використовувала контроль над допусками як політичний важіль проти відставних посадовців. Однак ця офіцерка ЦРУ, а також двоє інших, пов’язаних із доповіддю 2016 року – Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн – стали одними з найвищих за посадою чинних розвідників, усунутих Трампом. Такі кроки означають різке загострення його війни проти американських спецслужб".

Деталі: Як з’ясував The Economist, звільнення офіцерки, яка керувала сотнями аналітиків та іншого персоналу, викликало тривогу серед багатьох нинішніх співробітників розвідки. Втрата допуску – це "кінець кар’єри", каже колишній офіцер ЦРУ Ларрі Пфайффер, у якого також відібрали допуск. Багато офіцерів розраховують на допуск і після виходу на пенсію, щоб працювати консультантами.

У квітні помічник Габбард тиснув на аналітиків, аби вони змінили свої оцінки щодо банди Tren de Aragua відповідно до політики Трампа. У червні Трамп також розкритикував витік розвідувальних оцінок Розвідувального управління Міноборони, які суперечили його заявам про знищення іранських ядерних об'єктів.

Дослівно: "Більшість з 37 офіцерів, які потрапили під санкцію, працювали над питаннями Росії лише побіжно і дуже давно. Нгуєн був головним науковцем з даних у Агентстві національної безпеки (NSA). За кілька тижнів до того інсайдери повідомили The Economist, що він був "найбільш свідомою людиною у федеральному уряді в галузі штучного інтелекту". Директор цього агентства, генерал Тімоті Хо, і його головна юристка Ейпріл Досс були звільнені у квітні та липні відповідно. Інші, схоже, потрапили до списку лише через свою критику Трампа".

