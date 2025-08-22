Трамп уволил старшего аналитика ЦРУ по вопросам России – СМИ

Президент США Дональд Трамп отстранил от работы одну из самых высокопоставленных офицеров ЦРУ, которая курировала российское направление и участвовала в подготовке доклада о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Источник: The Economist

Детали: По информации The Economist, офицер более 20 лет проработала в американской разведке и в 2016 году, будучи главным должностным лицом по вопросам России и Евразии, координировала работу над докладом о вмешательстве Кремля в выборы в пользу Трампа. Впоследствии она возглавила подразделение, отвечавшее за аналитику и операции ЦРУ в отношении России и постсоветского пространства.

Дословно: "19 августа ее карьера резко оборвалась, когда директор национальной разведки США Тулси Габбард лишила ее доступа к секретной информации вместе с 36 другими нынешними и бывшими должностными лицами, обвиненными в "предательстве присяги Конституции". Администрация Трампа и раньше использовала контроль над допусками как политический рычаг против отставных чиновников. Однако эта офицер ЦРУ, а также двое других, связанных с докладом 2016 года – Шелби Пирсон и Винь Нгуен – стали одними из самых высокопоставленных действующих разведчиков, устраненных Трампом. Такие шаги означают резкое обострение его войны против американских спецслужб".

Детали: Как выяснил The Economist, увольнение офицера, которая руководила сотнями аналитиков и другого персонала, вызвало тревогу среди многих нынешних сотрудников разведки. Потеря допуска – это "конец карьеры", говорит бывший офицер ЦРУ Ларри Пфайффер, у которого также отобрали допуск. Многие офицеры рассчитывают на допуск и после выхода на пенсию, чтобы работать консультантами.

В апреле помощник Габбард давил на аналитиков, чтобы они изменили свои оценки в отношении банды Tren de Aragua в соответствии с политикой Трампа. В июне Трамп также раскритиковал утечку разведывательных оценок Разведывательного управления Минобороны, которые противоречили его заявлениям об уничтожении иранских ядерных объектов.

Дословно: "Большинство из 37 офицеров, попавших под санкции, работали над вопросами России лишь вскользь и очень давно. Нгуен был главным научным сотрудником по данным в Агентстве национальной безопасности (NSA). За несколько недель до этого инсайдеры сообщили The Economist, что он был "самым сознательным человеком в федеральном правительстве в области искусственного интеллекта". Директор этого агентства, генерал Тимоти Хо, и его главный юрист Эйприл Досс были уволены в апреле и июле соответственно. Другие, похоже, попали в список только из-за своей критики Трампа.

