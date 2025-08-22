ЗСУ відмінусували ще 790 окупантів за добу
П'ятниця, 22 серпня 2025, 07:36
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили ще 790 загарбників та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 074 320 (+790) осіб,
- танків – 11 124 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 160 (+3) од,
- артилерійських систем – 31 835 (+46) од,
- РСЗВ – 1 472 (+1) од,
- засобів ППО – 1 210 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 787 (+318) од,
- крилатих ракет – 3 598 (+33) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 426 (+110) од.
Дані уточнюються.