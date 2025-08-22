Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відмінусували ще 790 окупантів за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 22 серпня 2025, 07:36
ЗСУ відмінусували ще 790 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили ще 790 загарбників та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 074 320 (+790) осіб,
  • танків – 11 124 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23 160 (+3) од,
  • артилерійських систем – 31 835 (+46) од,
  • РСЗВ – 1 472 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 210 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 787 (+318) од,
  • крилатих ракет – 3 598 (+33) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 426 (+110) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відео У Мукачеві другу добу гасять пожежу після російського удару
США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками – ЗМІ
відеоСили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС "Унеча" в Брянській області РФ – Мадяр
Каськів прагне звести масштабний курорт на Закарпатті і обговорює це з Льовочкіним – Bihus.Info
Трамп уже заговорив, що ситуація з миром в Україні може прояснитися "за два тижні"
РФ заявила про вихід з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці
Усі новини...
Росія
Обмін територіями, підкуп і захист православ'я. Як Кремль вів переговори про перемир'я та ділив Україну в 17 столітті
Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС "Унеча" в Брянській області РФ – Мадяр
РФ заявила про вихід з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці
Останні новини
09:59
"Повернись живим" допоміг розробити набої проти FPV-дронів
09:50
Boeing веде переговори про продаж 500 літаків Китаю
09:49
Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська знищив 5 водолазів РФ, які намагались його підняти
09:48
Вчителі Польщі оголосили протест у день початку навчального року
09:43
Сійярто знову скаржиться, що нафтопровід "Дружба" не працює
09:24
Удар українських БпЛА паралізував роботу російського порту
09:23
Польща розкритикувала плани Ізраїлю щодо побудови поселення на Західному березі
09:14
Росіяни атакували Україну 55 дронами, 46 з них знешкодили
09:05
Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
09:02
Хорватія зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році
Усі новини...
Реклама:
Реклама: