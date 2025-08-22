ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов за сутки
Пятница, 22 августа 2025, 07:36
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки уничтожили еще 790 захватчиков и более 500 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 074 320 (+790) человек,
- танков – 11 124 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 160 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 31 835 (+46) ед.,
- РСЗО – 1 472 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 210 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 787 (+318) ед.,
- крылатых ракет – 3 598 (+33) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 426 (+110) ед.
Данные уточняются.