ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 07:36
ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки уничтожили еще 790 захватчиков и более 500 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 074 320 (+790) человек,
  • танков – 11 124 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 160 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 835 (+46) ед.,
  • РСЗО – 1 472 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 210 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 787 (+318) ед.,
  • крылатых ракет – 3 598 (+33) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 426 (+110) ед.

Данные уточняются.

