Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено підприємство, гімназію, вирували пожежі

Ірина БалачукП'ятниця, 22 серпня 2025, 07:54
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено підприємство, гімназію, вирували пожежі
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область "Градами", FPV-дронами та КАБом – пошкодили комунальне підприємство, фермерське господарство, житлові будинки.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Два райони області були під ворожим ударом. На Нікопольщині агресор атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Застосував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Пошкоджені комунальне підприємство, дві 3-поверхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж. Ще 6 осель побиті". 

Фото з telegram Сергія ЛИсака 

Деталі: У Мирівській громаді через вечірній удар FPV-дроном виникла пожежа у літній кухні і господарській споруді, пошкоджено приватну оселю. 

Синельниківський район окупанти атакували безпілотниками та КАБом. Тут зайнялися фермерське господарство, гараж і суха трава, пошкоджено гімназію.

 
Фото з telegram Сергія ЛИсака 

"Вночі в регіоні оборонці неба знищили 4 БпЛА", – підсумував Лисак.

Дніпропетровська областьобстрілпожежа
