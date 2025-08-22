Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждено предприятие, гимназия, бушевали пожары
Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область "Градами", FPV-дронами и УАБом – повредили коммунальное предприятие, фермерское хозяйство, жилые дома.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Два района области были под вражеским ударом. В Никопольском районе агрессор атаковал райцентр, Марганецкую и Покровскую общины. Применил FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждены коммунальное предприятие, две 3-этажки, не эксплуатируемый дом. Горели частный дом и гараж. Еще 6 домов повреждены".
Детали: В Мировской общине из-за вечернего удара FPV-дроном возник пожар в летней кухне и хозяйственной постройке, поврежден частный дом.
Синельниковский район оккупанты атаковали беспилотниками и УАБом. Здесь загорелись фермерское хозяйство, гараж и сухая трава, повреждена гимназия.
"Ночью в регионе защитники неба уничтожили 4 БпЛА", – подытожил Лысак.