Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 07:54
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждено предприятие, гимназия, бушевали пожары
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область "Градами", FPV-дронами и УАБом – повредили коммунальное предприятие, фермерское хозяйство, жилые дома.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Два района области были под вражеским ударом. В Никопольском районе агрессор атаковал райцентр, Марганецкую и Покровскую общины. Применил FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждены коммунальное предприятие, две 3-этажки, не эксплуатируемый дом. Горели частный дом и гараж. Еще 6 домов повреждены".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: В Мировской общине из-за вечернего удара FPV-дроном возник пожар в летней кухне и хозяйственной постройке, поврежден частный дом. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Синельниковский район оккупанты атаковали беспилотниками и УАБом. Здесь загорелись фермерское хозяйство, гараж и сухая трава, повреждена гимназия.

"Ночью в регионе защитники неба уничтожили 4 БпЛА", – подытожил Лысак.

