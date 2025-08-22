Російські FPV-дрони атакували Курганне на Харківщині: 1 загиблий і 3 поранених

Одна людина загинула та ще троє постраждали внаслідок ударів російських дронів по селищу Курганне на Куп’янщині вночі 22 серпня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "22 серпня близько 4:00 російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району. Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Загинув 59-річний чоловік".

Реклама:

Фото прокуратури

Деталі: Три жінки у віці 53, 60 та 62 роки дістали поранення та гострий шок.