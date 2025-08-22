Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские FPV-дроны атаковали Курганное в Харьковской области: 1 погибший и 3 раненых

Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 09:00
Российские FPV-дроны атаковали Курганное в Харьковской области: 1 погибший и 3 раненых
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате ударов российских дронов по поселку Курганное в Купянском районе ночью 22 августа.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "22 августа около 4:00 российские FPV-дроны атаковали поселок Курганное Купянского района. Попадание зафиксировано по частному жилому сектору, вспыхнул пожар. Повреждены дома, хозяйственные постройки. Погиб 59-летний мужчина".

Реклама:
 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Три женщины в возрасте 53, 60 и 62 лет получили ранения и острый шок.

Харьковская областьбеспилотникипожаржертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Мукачево вторые сутки тушат пожар после российского удара
США приостановили обмен разведданными о российско-украинских переговорах с ближайшими союзниками – СМИ
видеоСилы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по НПС "Унеча" в Брянской области РФ – Мадяр
Каськив стремится построить масштабный курорт в Закарпатье и обсуждает это с Левочкиным – Bihus.Info
Трамп говорит, что ситуация с миром в Украине может проясниться "в течение двух недель"
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Все новости...
Харьковская область
В Чугуевской общине раздались взрывы – россияне повредили пустые склады
Остались только руины: украинские бойцы показали, во что россияне превратили Волчанск
В России сменили командующего, который отвечает за Харьковское и Курское направления
Последние новости
09:59
"Вернись живым" помог разработать патроны против FPV-дронов
09:50
Boeing ведет переговоры о продаже 500 самолетов Китаю
09:49
Морской дрон ГУР в бухте Новороссийска уничтожил 5 водолазов РФ, которые пытались его поднять
09:48
Учителя Польши объявили протест в день начала учебного года
09:43
Сьиярто снова жалуется, что нефтепровод "Дружба" не работает
09:24
Удар украинских БпЛА парализовал работу российского порта
09:23
Польша раскритиковала планы Израиля по строительству поселения на Западном берегу
09:14
Россияне атаковали Украину 55 дронами, 46 из них обезвредили
09:05
Владельцы Cybertruck судятся с Tesla из-за отсутствия обещанной модернизации
09:02
Хорватия зафиксировала рекордное количество туристов в 2025 году
Все новости...
Реклама:
Реклама: