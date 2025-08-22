Российские FPV-дроны атаковали Курганное в Харьковской области: 1 погибший и 3 раненых

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате ударов российских дронов по поселку Курганное в Купянском районе ночью 22 августа.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "22 августа около 4:00 российские FPV-дроны атаковали поселок Курганное Купянского района. Попадание зафиксировано по частному жилому сектору, вспыхнул пожар. Повреждены дома, хозяйственные постройки. Погиб 59-летний мужчина".

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Три женщины в возрасте 53, 60 и 62 лет получили ранения и острый шок.