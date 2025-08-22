Российские FPV-дроны атаковали Курганное в Харьковской области: 1 погибший и 3 раненых
Пятница, 22 августа 2025, 09:00
Один человек погиб и еще трое пострадали в результате ударов российских дронов по поселку Курганное в Купянском районе ночью 22 августа.
Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "22 августа около 4:00 российские FPV-дроны атаковали поселок Курганное Купянского района. Попадание зафиксировано по частному жилому сектору, вспыхнул пожар. Повреждены дома, хозяйственные постройки. Погиб 59-летний мужчина".
Реклама:
Детали: Три женщины в возрасте 53, 60 и 62 лет получили ранения и острый шок.