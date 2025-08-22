Усі розділи
Єрмак запропонував реформувати ОП. Зеленський підтримав

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 10:18
андрій Єрмак, фото: getty images

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що запропонував реформувати Офіс президента, пропозицію підримам очільник держави Володимир Зеленський.

Джерело: Єрмак у Telegram, сайт президента

Пряма мова Єрмака: "Сьогодні я запропонував президенту України реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали  військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій".

Деталі: За його словами, йдеться про працівників усіх рівнів у всіх департаментах без винятку. 

Зазначається, що Зеленський підтримав пропозицію реформувати Офіс президента для того, щоб суттєву кількість його працівників становили військові з підтвердженим бойовим досвідом і ветерани бойових дій.

Єрмак вважає справедливим залучення військових з бойовим досвідом до роботи в ОП. "Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату", - повідомив голова ОП.

Як приклад він назвав свого заступника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

"Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. І це приклад не тільки для держави", повідомив Єрмак.

Знати більше: Андрій Єрмак: Усіх, хто прикривається ОП, моїм імʼям, можете на три букви посилати

Андрій ЄрмакОфіс президента
Єрмак запропонував реформувати ОП. Зеленський підтримав
