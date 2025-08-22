Ермак предложил реформировать ОП. Зеленский поддержал

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что предложил реформировать Офис президента, предложение поддержал глава государства Владимир Зеленский.

Источник: Ермак в Telegram, сайт президента

Прямая речь Ермака: "Сегодня я предложил президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенную часть сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий".

Детали: По его словам, речь идет о сотрудниках всех уровней во всех департаментах без исключения.

Отмечается, что Зеленский поддержал предложение реформировать Офис президента для того, чтобы существенную часть его сотрудников составляли военные с подтвержденным боевым опытом и ветераны боевых действий.

Ермак считает справедливым привлечение военных с боевым опытом к работе в ОП. "Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине. Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, прошедшие войну. Они не ищут оправданий, они ищут решения, как достичь результата", - сообщил глава ОП.

В качестве примера он назвал своего заместителя Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем. И это пример не только для государства", - сообщил Ермак.

