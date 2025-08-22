Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гарантії безпеки для України: Румунія готова надати НАТО свої військові бази

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 11:07
Гарантії безпеки для України: Румунія готова надати НАТО свої військові бази
фото: getty images

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам по НАТО для винищувачів F-35 може стати внеском його країни в зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Agerpres

Деталі: У прем'єр-міністра Румунії попросили озвучити позицію уряду щодо того, що європейські лідери просять США надіслати до Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.

Реклама:

Боложан наголосив, що впродовж усіх місяців з моменту, коли було порушено питання про підтримку гарантій безпеки для встановлення тривалого миру в Україні, Румунія була непохитною "принаймні в двох питаннях".

Він зазначив, що перше з них – це те, що країна не буде відправляти війська в Україну.

Другий пункт у дискусіях з союзниками, за його словами, полягав у тому, що, з огляду на членство Румунії в НАТО, військові бази країни, які в будь-якому разі експлуатуються спільно румунськими та НАТО-вськими силами, переважно повітряними силами, повинні бути доступними для використання військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками. 

РЕКЛАМА:

"Навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання, тож це може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", – заявив Боложан.

Що було раніше:

  • ЗМІ писали, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. А віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із заявою щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов’язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.
  • Зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.
  • Зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбулося пізніше цього ж дня.

Читайте такожПереконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі

Румуніягарантії безпекиУкраїнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Єрмак запропонував реформувати ОП. Зеленський підтримав
відео У Мукачеві другу добу гасять пожежу після російського удару
США зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками – ЗМІ
відеоСили безпілотних систем ЗСУ вдарили по НПС "Унеча" в Брянській області РФ – Мадяр
Каськів прагне звести масштабний курорт на Закарпатті і обговорює це з Льовочкіним – Bihus.Info
Трамп уже заговорив, що ситуація з миром в Україні може прояснитися "за два тижні"
Усі новини...
Румунія
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
Румунія піднімала в повітря винищувачі Typhoon через нічний удар РФ по Україні
Президент Румунії анонсував візит до Києва восени
Останні новини
11:24
Кожен п'ятий банк в Україні – збитковий: прибутки топ-10 банків
11:07
Гарантії безпеки для України: Румунія готова надати НАТО свої військові бази
10:57
В Україні – нові правила проведення учнівських олімпіад: що зміниться
10:56
Київ зібрав рекордний за 3,5 роки туристичний збір
10:51
Чемпіонка світу зі стрибків з трампліна завершила кар'єру в 23 роки
10:40
Росія зобов’язала встановлювати месенджер Max на всі нові смартфони
10:38
фото СБУ показала листування батька високопосадовця НАБУ, якого підозрюють у торгівлі з РФ
10:37
Російські ЗМІ користуються особливою популярністю в Німеччині – дослідження
10:18
Єрмак запропонував реформувати ОП. Зеленський підтримав
10:09
Серед німецьких "Зелених" поновилися заклики надати Україні Taurus
Усі новини...
Реклама:
Реклама: