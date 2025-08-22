Все разделы
Гарантии безопасности для Украины: Румыния готова предоставить НАТО свои военные базы

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 22 августа 2025, 11:07
Гарантии безопасности для Украины: Румыния готова предоставить НАТО свои военные базы
фото: getty images

Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что предоставление военных баз союзникам по НАТО для истребителей F-35 может стать вкладом его страны в усилия, направленные на достижение прочного мира в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres

Детали: У премьер-министра Румынии попросили озвучить позицию правительства по поводу того, что европейские лидеры просят США направить в Румынию истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.

Боложан подчеркнул, что на протяжении всех месяцев с момента, когда был поднят вопрос о поддержке гарантий безопасности для установления прочного мира в Украине, Румыния была непоколебимой "по крайней мере в двух вопросах".

Он отметил, что первый из них – это то, что страна не будет отправлять войска в Украину.

Второй пункт в дискуссиях с союзниками, по его словам, заключался в том, что, учитывая членство Румынии в НАТО, военные базы страны, которые в любом случае эксплуатируются совместно румынскими и натовскими силами, преимущественно воздушными, должны быть доступными для использования войсками НАТО, войсками Соединенных Штатов Америки и другими союзниками.

"Даже сегодня из наших аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, организуются совместные военные учения, поэтому это может быть, так сказать, вкладом Румынии в обеспечение поддержки длительного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", – заявил Боложан.

Что предшествовало:

  • СМИ писали, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины. А вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением о том, что европейские страны должны взять на себя основные финансовые обязательства в будущем соглашении о гарантиях безопасности для Украины.
  • Утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов государств-членов НАТО, во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.
  • Встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), которое состоялось позже в этот же день.

Читайте такжеУбедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше

