Естонська розвідка: У серпні РФ захопила ще 330 кв. км України

Розвідка Естонії проаналізувала наступ російської армії на Україну і нарахувала 330 квадратних кілометрів окупованої території лише у серпні.

Джерело: глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг у п’ятницю, 1 серпня, повідомляють ERR і "Європейська правда"

Деталі: Ківісельг заявив, що у серпні російська окупаційна армія змогла захопили 330 квадратних кілометрів української території. За його словами, середня кількість атак на день у серпні становила близько 158, а минулого тижня – 163.

"Протягом серпня збройні сили Російської Федерації змогли захопити ще 330 квадратних кілометрів, що можна порівняти з попередніми літніми місяцями. Збройні сили України змогли зупинити просування збройних сил Російської Федерації поблизу Добропілля, яке відбулося минулого тижня", – сказав він.

Скриншот: DeepState

За словами естонського розвідника, головним напрямком наступу російських військ залишається Донецька область, напрямок Покровська.

Він підкреслив, що місто Покровськ продовжує мати важливе оперативне значення для українців, оскільки бої за Покровськ і навколишні населені пункти зв'язують велику кількість російських військ, що дозволяє роздрібнити ворога в регіоні.

"Таким чином, збройні сили України обмежують можливості Російської Федерації посилювати атаки як на північ, де розташовані Слов'янськ і Краматорськ, так і на захід. Крім того, оборонні споруди навколо Покровська не дають російським військам просунутися вглиб Дніпропетровської області", – сказав він.

Ківісельг зазначив, що під час мирних переговорів було помітне зменшення ракетних ударів російського флоту і дальньої авіації, а також зменшення кількості ударів безпілотників дальнього радіусу дії, але після переговорів росіяни посилили свої атаки.

Скриншот: DeepState

Нещодавно в Естонії заявили, що у червні зросла кількість смертей серед цивільного українського населення внаслідок масштабних російських обстрілів.

Внаслідок нічної ракетної атаки РФ на американський завод Flex у Мукачеві Закарпатської області 21 серпня постраждали 19 людей.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на російський удар по регіонах України, внаслідок якого постраждало Закарпаття, без згадки про нього, а також наголосив на потребі "досягти мирної угоди"

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив з критикою Шуйока за цей крок.