Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонська розвідка: У серпні РФ захопила ще 330 кв. км України

Уляна Кричковська, Євген КізіловП'ятниця, 22 серпня 2025, 13:59
Естонська розвідка: У серпні РФ захопила ще 330 кв. км України
Антс Ківісельг. фото: err

Розвідка Естонії проаналізувала наступ російської армії на Україну і нарахувала 330 квадратних кілометрів окупованої території лише у серпні.

Джерело: глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг у п’ятницю, 1 серпня, повідомляють ERR і "Європейська правда"

Деталі: Ківісельг заявив, що у серпні російська окупаційна армія змогла захопили 330 квадратних кілометрів української території. За його словами, середня кількість атак на день у серпні становила близько 158, а минулого тижня – 163.

Реклама:

"Протягом серпня збройні сили Російської Федерації змогли захопити ще 330 квадратних кілометрів, що можна порівняти з попередніми літніми місяцями. Збройні сили України змогли зупинити просування збройних сил Російської Федерації поблизу Добропілля, яке відбулося минулого тижня", – сказав він.

Скриншот: DeepState
Скриншот: DeepState

За словами естонського розвідника, головним напрямком наступу російських військ залишається Донецька область, напрямок Покровська.

Він підкреслив, що місто Покровськ продовжує мати важливе оперативне значення для українців, оскільки бої за Покровськ і навколишні населені пункти зв'язують велику кількість російських військ, що дозволяє роздрібнити ворога в регіоні.

РЕКЛАМА:

"Таким чином, збройні сили України обмежують можливості Російської Федерації посилювати атаки як на північ, де розташовані Слов'янськ і Краматорськ, так і на захід. Крім того, оборонні споруди навколо Покровська не дають російським військам просунутися вглиб Дніпропетровської області", – сказав він.

Ківісельг зазначив, що під час мирних переговорів було помітне зменшення ракетних ударів російського флоту і дальньої авіації, а також зменшення кількості ударів безпілотників дальнього радіусу дії, але після переговорів росіяни посилили свої атаки.

Скриншот: DeepState
Скриншот: DeepState

Нещодавно в Естонії заявили, що у червні зросла кількість смертей серед цивільного українського населення внаслідок масштабних російських обстрілів.

Внаслідок нічної ракетної атаки РФ на американський завод Flex у Мукачеві Закарпатської області 21 серпня постраждали 19 людей.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на російський удар по регіонах України, внаслідок якого постраждало Закарпаття, без згадки про нього, а також наголосив на потребі "досягти мирної угоди"

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив з критикою Шуйока за цей крок.

російсько-українська війнаЕстоніявійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"
опитуванняУкраїнці назвали 3 основні ознаки перемоги у війні з Росією
Кабмін пропонує саджати за незаконний перетин кордону під час війни
фото Росіяни кілька годин обстрілювали Костянтинівку: палали будинки, 1 людина поранена
фото СБУ показала листування батька високопосадовця НАБУ, якого підозрюють у торгівлі з РФ
Єрмак запропонував реформувати ОП. Зеленський підтримав
Усі новини...
російсько-українська війна
Понад 70% українців вірять в перемогу України у війні проти Росії – опитування
РФ може вербувати жінок з Південної Африки на заводи з виробництва "Шахедів" – ЗМІ
Лукашенко каже, що говорив з Трампом про припинення бойових дій в Україні
Останні новини
15:32
Зінченко зізнався співкамернику у вбивстві Фаріон, але в суді заявив про тиск
15:29
Зеленський у Києві зустрівся з генсеком НАТО
15:16
Кулеба розповів, скільки вугілля та газу накопичено для опалювального сезону
15:05
Санду дала громадянство Молдови російському "іноагенту" та його родині
14:50
Одному з братів Менендесів, які вбили батьків, відмовили в достроковому звільненні з тюрми
14:50
У Німеччині стартує новий сезон футбольної Бундесліги
14:47
Перевірки ФСБ заважають експорту російського зерна
14:39
Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"
14:33
інфографікаПонад 70% українців вірять в перемогу України у війні проти Росії – опитування
14:23
PlayCity запускає систему трекінгу нелегальних вебсайтів азартних ігор
Усі новини...
Реклама:
Реклама: