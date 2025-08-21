Усі розділи
Удар РФ по американському заводу на Закарпатті: кількість постраждалих зросла до 19

Євген КізіловЧетвер, 21 серпня 2025, 14:25
Удар РФ по американському заводу на Закарпатті: кількість постраждалих зросла до 19
фото: ДСНС

За уточненою інформацією, внаслідок нічної ракетної атаки РФ на американський завод Flex у Мукачеві Закарпатської області постраждали 19 людей.

Джерело: голова Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький у соцмережах

Пряма мова: "Маємо уточнену інформацію по постраждалим унаслідок ракетного удару по Мукачівській територіальній громаді (завод "Flex"). Станом на 12:30 зафіксовано 19 постраждалих".

Деталі: За словами очільника області, бригади екстреної медичної допомоги доставили 10 осіб до лікарні Святого Мартина у Мукачеві. У наданні допомоги були задіяні 16 бригад — 15 основних та одна додаткова для психологічної підтримки.

Ще дев'ять людей звернулися по медичну допомогу самостійно. Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають шість пацієнтів - п'ятеро лікарні Святого Мартина  (3 з травмами нижніх кінцівок і таза, 1 з тупою травмою черева, 1 з травмою та забоєм головного мозку) і один у Закарпатській обласній лікарні імені Новака (осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха).

Білецький уточнив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Від додав, що на місці події амбулаторну допомогу надали ще 4 людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог.

Водночас у ДСНС заявили, що кількість постраждалих від цього удару складає 16 людей. Рятувальники повідомили також, що локалізували масштабну пожежу площею 7 000 кв. м, спричинену ракетним обстрілом у Мукачево.

Що передувало:

  • Уночі 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по місту Мукачево Закарпатської області. Влучили в цивільне підприємство.
  • За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цю ніч Росія атакувала Україну 574 ударними БпЛА, 4 аеробалістичними ракетами "Кинджал", 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", 19 крилатими ракетами Х-101, 14 крилатими ракетами "Калібр" і 1 ракетою невстановленого типу.

