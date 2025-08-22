Все разделы
Эстонская разведка: В августе РФ захватила еще 330 кв. км Украины

Уляна Кричковская, Евгений КизиловПятница, 22 августа 2025, 13:59
Эстонская разведка: В августе РФ захватила еще 330 кв. км Украины
Антс Кивисельг. фото: err

Разведка Эстонии проанализировала наступление российской армии на Украину и насчитала 330 квадратных километров оккупированной территории только в августе.

Источник: глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг в пятницу, 1 августа, сообщают ERR и "Европейская правда"

Детали: Кивисельг заявил, что в августе российская оккупационная армия смогла захватить 330 квадратных километров украинской территории. По его словам, среднее количество атак в день в августе составляла около 158, а на прошлой неделе – 163.

"В течение августа вооруженные силы Российской Федерации смогли захватить еще 330 квадратных километров, что сопоставимо с предыдущими летними месяцами. Вооруженные силы Украины смогли остановить продвижение вооруженных сил Российской Федерации вблизи Доброполья, которое произошло на прошлой неделе", – сказал он.

Скриншот: DeepState
Скриншот: DeepState

По словам эстонского разведчика, главным направлением наступления российских войск остается Донецкая область, направление Покровска.

Он подчеркнул, что город Покровск продолжает иметь важное оперативное значение для украинцев, поскольку бои за Покровск и окружающие населенные пункты связывают большое количество российских войск, что позволяет раздробить силы врага в регионе.

"Таким образом, вооруженные силы Украины ограничивают возможности Российской Федерации усиливать атаки как на север, где расположены Славянск и Краматорск, так и на запад. Кроме того, оборонительные сооружения вокруг Покровска не дают российским войскам продвинуться вглубь Днепропетровской области", – сказал он.

Кивисельг отметил, что во время мирных переговоров было заметно уменьшение ракетных ударов российского флота и дальней авиации, а также уменьшение количества ударов беспилотников дальнего радиуса действия, но после переговоров россияне усилили свои атаки.

Скриншот: DeepState
Скриншот: DeepState

Недавно в Эстонии заявили, что в июне возросло количество смертей среди гражданского украинского населения в результате масштабных российских обстрелов.

В результате ночной ракетной атаки РФ на американский завод Flex в Мукачево Закарпатской области 21 августа пострадали 19 человек.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на российский удар по регионам Украины, в результате которого пострадало Закарпатье, без упоминания о нем, а также отметил необходимость "достичь мирного соглашения"

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от российского обстрела завода в Мукачево, но впоследствии удалил слово "российский" из публикации.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр выступил с критикой Шуйока за этот шаг.

