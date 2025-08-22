Лукашенко каже, що говорив з Трампом про припинення бойових дій в Україні
П'ятниця, 22 серпня 2025, 14:01
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про досягнення миру в Україні.
Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА
Деталі: За словами Лукашенка, для досягнення миру необхідно пройти кілька етапів, але найголовнішим він назвав припинення бойових дій і загибелі людей.
Він також заявив, що "не хворіє "хотілками" організувати переговори Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Мінську", хоча вважає, що "це було б ідеальним місцем для них".
При цьому він додав, що якщо російська і українська сторони домовляться і вирішать приїхати до Білорусі, то "хоч завтра все організують на належному рівні".
Передісторія:
- 15 серпня у пресслужбі Лукашенка заявили про його першу розмову з президентом США, який прямував тоді на Аляску на саміт з очільником Кремля.
- Дональд Трамп невдовзі після того підтвердив факт розмови та сказав, що метою дзвінка була подяка Лукашенку за звільнення 16 політв’язнів. Він додав, що домовляється про звільнення решти та що "чекає на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому".
- Після цього у Лукашенка повідомили, що Трамп нібито прийняв його запрошення приїхати до Мінська з родиною.