Лукашенко каже, що говорив з Трампом про припинення бойових дій в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про досягнення миру в Україні.

Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА

Деталі: За словами Лукашенка, для досягнення миру необхідно пройти кілька етапів, але найголовнішим він назвав припинення бойових дій і загибелі людей.

Він також заявив, що "не хворіє "хотілками" організувати переговори Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Мінську", хоча вважає, що "це було б ідеальним місцем для них".

При цьому він додав, що якщо російська і українська сторони домовляться і вирішать приїхати до Білорусі, то "хоч завтра все організують на належному рівні".

Передісторія:

