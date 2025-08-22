Все разделы
Лукашенко рассказал, что говорил с Трампом о прекращении боевых действий в Украине

Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 14:01
Лукашенко рассказал, что говорил с Трампом о прекращении боевых действий в Украине
Александр Лукашенко. Фото с сайта president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о достижении мира в Украине.

Источник: белорусское госагентства БЕЛТА

Детали: По словам Лукашенко, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов, но самым главным он назвал остановку боевых действий и гибели людей.

Он также заявил, что "не болеет "хотелками" организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске", хотя считает, что "это было бы идеальным местом для них".

При этом он добавил, что если российская и украинская стороны договорятся и решат приехать в Беларусь, то "хоть завтра все организуют на должном уровне".

Предыстория:

  • 15 августа в пресс-службе Лукашенко заявили о его первом разговоре с президентом США, который направлялся тогда на Аляску на саммит с главой Кремля.
  • Дональд Трамп вскоре после этого подтвердил факт разговора и сказал, что целью звонка была благодарность Лукашенко за освобождение 16 политзаключенных. Он добавил, что договаривается об освобождении остальных и что "ждет встречи с президентом Лукашенко в будущем".
  • После этого у Лукашенко сообщили, что Трамп якобы принял его приглашение приехать в Минск с семьей.

ЛукашенкоТрампроссийско-украинская войнамир
