Лукашенко рассказал, что говорил с Трампом о прекращении боевых действий в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о достижении мира в Украине.

Источник: белорусское госагентства БЕЛТА

Детали: По словам Лукашенко, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов, но самым главным он назвал остановку боевых действий и гибели людей.

Реклама:

Он также заявил, что "не болеет "хотелками" организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске", хотя считает, что "это было бы идеальным местом для них".

При этом он добавил, что если российская и украинская стороны договорятся и решат приехать в Беларусь, то "хоть завтра все организуют на должном уровне".

Предыстория:

РЕКЛАМА: