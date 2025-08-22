Українці назвали 3 основні ознаки перемоги у війні з Росією

Українці найбільш значущими ознаками перемоги у війні з Росією назвали звільнення усіх полонених, збереження державності та припинення ракетних обстрілів.

Джерело: результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва з соцслужбою Центру Разумкова, проведеного з 12-18 серпня

Дослівно: "Для більшості респондентів трьома головними ознаками перемоги України у війні стане повернення усіх українських полонених, депортованих та викрадених (37%), збереження української державності (31%) і припинення ракетних обстрілів України (30%)".

Деталі: При цьому про звільнення українських територій у кордонах станом на 1991 рік вказали 27% опитаних.

Найменш значущими ознаками перемоги України у війні серед запропонованих для респондентів були провал російського наступу та стабілізація фронту (12%), конфіскація та передача Україні арештованих російських активів та коштів (12%) і залишення міжнародних санкцій проти Росії (11%).

Опитування провів фонд "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 18 серпня 2025 року.

Методом face-to-face було опитано 2002 респонденти віком від 18 років на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.