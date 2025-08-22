Все разделы
Украинцы назвали 3 основных признака победы в войне с Россией

Алена МазуренкоПятница, 22 августа 2025, 14:16
иллюстративное фото: Ассоциация семей защитников «Азовстали»

Украинцы наиболее значимыми признаками победы в войне с Россией назвали освобождение всех пленных, сохранение государственности и прекращение ракетных обстрелов.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с соцслужбой Центра Разумкова, проведенного с 12-18 августа

Дословно: "Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%)".

Детали: При этом об освобождении украинских территорий в границах на 1991 год указали 27% опрошенных.

Наименее значимыми признаками победы Украины в войне среди предложенных для респондентов были провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация и передача арестованных российских активов и средств (12%) и оставление международных санкций против России (11%).

 

Опрос провел фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 12 по 18 августа 2025 года.

Методом face-to-face были опрошены 2002 респондента от 18 лет на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

опросвойнаУкраинасоциология
