Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили російський пункт базування дронів у Севастополі – ВМС

Євген КізіловП'ятниця, 22 серпня 2025, 14:16
ЗСУ знищили російський пункт базування дронів у Севастополі – ВМС
Дрон "Форпост". Фото: росЗМІ

Військово-морські сили Збройних сил України знищили російський пункт базування БПЛА "Форпост" та Mohajer-6 на аеродромі "Херсонес" в окупованому Севастополі.

Джерело: ВМС у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що в результаті удару було уражено до трьох безпілотників Mohajer-6 та два дрони "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Реклама:
 

СевастопольЗбройні силибезпілотникиКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"
опитуванняУкраїнці назвали 3 основні ознаки перемоги у війні з Росією
Кабмін пропонує саджати за незаконний перетин кордону під час війни
фото Росіяни кілька годин обстрілювали Костянтинівку: палали будинки, 1 людина поранена
фото СБУ показала листування батька високопосадовця НАБУ, якого підозрюють у торгівлі з РФ
Єрмак запропонував реформувати ОП. Зеленський підтримав
Усі новини...
Севастополь
Севастополь атакували безпілотники з повітря і моря – окупаційна "влада"
У Севастополі підірвали авто з окупантом
Окупанти заявляли про роботу ППО в Севастополі
Останні новини
15:32
Зінченко зізнався співкамернику у вбивстві Фаріон, але в суді заявив про тиск
15:29
Зеленський у Києві зустрівся з генсеком НАТО
15:16
Кулеба розповів, скільки вугілля та газу накопичено для опалювального сезону
15:05
Санду дала громадянство Молдови російському "іноагенту" та його родині
14:50
Одному з братів Менендесів, які вбили батьків, відмовили в достроковому звільненні з тюрми
14:50
У Німеччині стартує новий сезон футбольної Бундесліги
14:47
Перевірки ФСБ заважають експорту російського зерна
14:39
Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"
14:33
інфографікаПонад 70% українців вірять в перемогу України у війні проти Росії – опитування
14:23
PlayCity запускає систему трекінгу нелегальних вебсайтів азартних ігор
Усі новини...
Реклама:
Реклама: