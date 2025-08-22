ЗСУ знищили російський пункт базування дронів у Севастополі – ВМС
П'ятниця, 22 серпня 2025, 14:16
Військово-морські сили Збройних сил України знищили російський пункт базування БПЛА "Форпост" та Mohajer-6 на аеродромі "Херсонес" в окупованому Севастополі.
Джерело: ВМС у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що в результаті удару було уражено до трьох безпілотників Mohajer-6 та два дрони "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.
