ЗСУ знищили російський пункт базування дронів у Севастополі – ВМС

Військово-морські сили Збройних сил України знищили російський пункт базування БПЛА "Форпост" та Mohajer-6 на аеродромі "Херсонес" в окупованому Севастополі.

Джерело: ВМС у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що в результаті удару було уражено до трьох безпілотників Mohajer-6 та два дрони "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Реклама: