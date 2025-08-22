ВСУ уничтожили российский пункт базирования дронов в Севастополе – ВМС
Пятница, 22 августа 2025, 14:16
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский пункт базирования БПЛА "Форпост" и Mohajer-6 на аэродроме "Херсонес" в оккупированном Севастополе.
Источник: ВМС в соцсетях
Детали: Сообщается, что в результате удара было поражено до трех беспилотников Mohajer-6 и два дрона "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.