Генсек НАТО: Партнери домовляються про два рівні гарантій безпеки для України

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 16:30
Генсек НАТО: Партнери домовляються про два рівні гарантій безпеки для України
Рютте і Зеленський. фото Офісу президента

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України, про які домовляються європейські країни та Сполучені Штати, складатимуться з двох рівнів.

Джерело: Рютте на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО відзначив важливість того, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють спільно над тим, як повинні виглядати майбутні гарантії безпеки. За його словами, наразі є домовленість про те, що буде два рівні гарантій.

"На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож перший рівень буде для того, щоби Збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі", – сказав Рютте.

Другий рівень – це те, за його словами, "що нададуть Сполучені Штати і Європа".

"Над цим ми, власне, працюємо. І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І нові наші гарантії не мають бути такими", – сказав він.

Рютте наголосив, що майбутні гарантії мають бути такого рівня, щоб "Владімір Владімірович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову".

Передісторія:

