Генсек НАТО: Партнеры договариваются о двух уровнях гарантий безопасности для Украины

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПятница, 22 августа 2025, 16:30
Генсек НАТО: Партнеры договариваются о двух уровнях гарантий безопасности для Украины
Рютте и Зеленский. Фото Офиса президента

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины, о которых договариваются европейские страны и Соединенные Штаты, будут состоять из двух уровней.

Источник: Рютте на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа, сообщает "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО отметил важность того, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают совместно над тем, как должны выглядеть будущие гарантии безопасности. По его словам, сейчас есть договоренность о том, что будет два уровня гарантий.

"На первом уровне будет, собственно, установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого. Поэтому первый уровень будет для того, чтобы Вооруженные силы Украины были максимально усилены, чтобы они могли выдержать любые трудности", – сказал Рютте.

Второй уровень – это то, по его словам, "что предоставят Соединенные Штаты и Европа".

"Над этим мы, собственно, работаем. И, как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские переговоры также не привели к настоящим гарантиям. И наши новые гарантии не должны быть такими", – сказал он.

Рютте подчеркнул, что будущие гарантии должны быть такого уровня, чтобы "Владимир Владимирович Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова".

Предыстория:

НАТОпереговорыпомощь Украине
