У ЄС підтвердили отримання скарги від Угорщини й Словаччини через атаку на "Дружбу"

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 18:54
У ЄС підтвердили отримання скарги від Угорщини й Словаччини через атаку на Дружбу
Європейська комісія перебуває на звʼязку зі Словаччиною та Угорщиною, які звернулись до неї після атаки на нафтопровід "Дружба", назвавши це загрозою поставкам російської нафти.

Деталі: У виконавчому органі ЄС виданню підтвердили, що їм відомо тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини й вони отримали відповідного листа від їхніх органів влади.

"Європейська комісія ще раз наголошує, що забезпечення енергопостачання є надзвичайно важливим, а критична інфраструктура повинна бути захищена всіма сторонами", – додав речник.

Він також нагадав, що кожна держава – член Євросоюзу повинна мати запаси нафти на щонайменше 90 днів та плани дій на випадок надзвичайних ситуацій з поставками енергоносіїв.

"Отже, ми ще раз підтверджуємо, як вже зазначалося протягом останніх днів, що це не впливає на безпеку постачання в ЄС", – підсумував речник Єврокомісії.

Передісторія:

  • Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини заявили, що поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти країн припинено.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • Голова угорського МЗС Петер Сійярто після розмови з заступником російського міністра енергетики Павелом Сорокіним заявив, що ремонт "Дружби" триватиме щонайменше пʼять днів.

