У ЄС підтвердили отримання скарги від Угорщини й Словаччини через атаку на "Дружбу"

Європейська комісія перебуває на звʼязку зі Словаччиною та Угорщиною, які звернулись до неї після атаки на нафтопровід "Дружба", назвавши це загрозою поставкам російської нафти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії

Деталі: У виконавчому органі ЄС виданню підтвердили, що їм відомо тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини й вони отримали відповідного листа від їхніх органів влади.

Реклама:

"Європейська комісія ще раз наголошує, що забезпечення енергопостачання є надзвичайно важливим, а критична інфраструктура повинна бути захищена всіма сторонами", – додав речник.

Він також нагадав, що кожна держава – член Євросоюзу повинна мати запаси нафти на щонайменше 90 днів та плани дій на випадок надзвичайних ситуацій з поставками енергоносіїв.

"Отже, ми ще раз підтверджуємо, як вже зазначалося протягом останніх днів, що це не впливає на безпеку постачання в ЄС", – підсумував речник Єврокомісії.

РЕКЛАМА:

Передісторія: