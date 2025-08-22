Все разделы
В ЕС подтвердили получение жалобы от Венгрии и Словакии из-за атаки на "Дружбу"

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоПятница, 22 августа 2025, 18:54
Европейская комиссия находится на связи со Словакией и Венгрией, которые обратились к ней после атаки на нефтепровод "Дружба", назвав это угрозой поставкам российской нефти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на спикера Еврокомиссии

Детали: В исполнительном органе ЕС изданию подтвердили, что им известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и они получили соответствующее письмо от их органов власти.

"Европейская комиссия еще раз подчеркивает, что обеспечение энергоснабжения является чрезвычайно важным, а критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами", – добавил спикер.

Он также напомнил, что каждое государство – член Евросоюза должно иметь запасы нефти не менее чем на 90 дней и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций с поставками энергоносителей.

"Итак, мы еще раз подтверждаем, как уже отмечалось в последние дни, что это не влияет на безопасность поставок в ЕС", – подытожил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Предыстория:

  • Министры иностранных дел Словакии и Венгрии заявили, что пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в страны прекращены.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
  • Глава венгерского МИД Петер Сийярто после разговора с заместителем российского министра энергетики Павлом Сорокиным заявил, что ремонт "Дружбы" продлится не менее пяти дней.

ЕСнефтьвойна
