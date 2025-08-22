До ВР внесли законопроєкт, що може дозволити чоловікам до 22 років виїзд за кордон

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який має положення про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Джерело: народний депутат та співавтор законопроєкту 13685 Федір Веніславський у коментарі Суспільному та "Українській правді", нардеп Олександр Федієнко в ефірі "Суспільне. Студія", сайт Верховної Ради

Деталі: Веніславський повідомив Суспільному, що такий законопроєкт внесено і підтвердив, що це є розвитком ініціативи президента Володимира Зеленського щодо дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон.

Федієнко зазначив, що дозволити чоловікам до 22 років виїзд за кордон може й уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану, однак уряд нібито не бажає прийняти таку постанову, тому народні депутати внесли законопроєкт про зміни до Верховної Ради.

На сайті Верховної Ради поки не опубліковано текст законопроєкту. Зазначається, що 22 серпня його одержано парламентом і передано на розгляд керівництву.

Оновлено: У коментарі "Українській правді" на запитання, чому необхідно було вносити відповідний законопроєкт, якщо уряд заявляв про підготовку постанови про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років, Веніславський зазначив: "На мій погляд, це питання не може бути вирішене на рівні підзаконних актів".

