В ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу

Катерина ТищенкоПятница, 22 августа 2025, 19:18
В ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
иллюстративное фото ГПСУ

В Верховную Раду внесли законопроект, который содержит положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Источник: народный депутат и соавтор законопроекта 13685 Федор Вениславский в комментарии Суспільному и "Украинской правде", нардеп Александр Федиенко в эфире "Суспільне. Студія", сайт Верховной Рады

Детали: Вениславский сообщил Суспільному, что такой законопроект внесен, и подтвердил, что это является развитием инициативы президента Владимира Зеленского о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать за границу.

Федиенко отметил, что разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу может и правительство через утверждение постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения, однако правительство якобы не желает принимать такое постановление, поэтому народные депутаты внесли законопроект об изменениях в Верховную Раду. 

На сайте Верховной Рады пока не опубликован текст законопроекта. Отмечается, что 22 августа он был получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.

Обновлено: В комментарии "Украинской правде" на вопрос, почему необходимо было вносить соответствующий законопроект, если правительство заявляло о подготовке постановления о разрешении на выезд за границу для мужчин 18-22 лет, Вениславский отметил: "На мой взгляд, этот вопрос не может быть решен на уровне подзаконных актов".

Предыстория:

  • 12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству "проработать возможность" упрощения пересечения границы для украинцев от 18 до 22 лет.
  • 18 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин работает над постановлением, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Его планировали принять до конца недели. Свириденко отмечала, что это решение "не требует законодательных изменений".

Верховная Радаграница
