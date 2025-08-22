Окупанти вдарили по Краматорську і поранили трьох людей

Внаслідок ударів російських окупаційних військ по Краматорську Донецької області 22 серпня троє людей дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у Telegram

Деталі: Росіяни завдали ударів по приватному сектору – пролунало близько 10 вибухів.

Реклама:

Двох поранених доставили до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення.

Пряма мова: "Пошкоджено численні будинки – остаточні наслідки встановлюємо. На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно!".