Окупанти вдарили по Краматорську і поранили трьох людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 19:50
Окупанти вдарили по Краматорську і поранили трьох людей
наслідки удару по Краматорську. фото ОВА

Внаслідок ударів російських окупаційних військ по Краматорську Донецької області 22 серпня троє людей дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у Telegram

Деталі: Росіяни завдали ударів по приватному сектору – пролунало близько 10 вибухів.

Двох поранених доставили до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення.

Пряма мова: "Пошкоджено численні будинки – остаточні наслідки встановлюємо. На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно!".

Донецька областьвоєнні злочинивійна
