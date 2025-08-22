Оккупанты нанесли удар по Краматорску и ранили трех человек

В результате ударов российских оккупационных войск по Краматорску Донецкой области 22 августа три человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин в Telegram

Детали: Россияне нанесли удары по частному сектору – прозвучало около 10 взрывов.

Двое раненых доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один получил легкие ранения.

Прямая речь: "Повреждены многочисленные дома – окончательные последствия устанавливаем. В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно!".