Оккупанты нанесли удар по Краматорску и ранили трех человек
Пятница, 22 августа 2025, 19:50
В результате ударов российских оккупационных войск по Краматорску Донецкой области 22 августа три человека получили ранения.
Источник: глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин в Telegram
Детали: Россияне нанесли удары по частному сектору – прозвучало около 10 взрывов.
Двое раненых доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один получил легкие ранения.
Прямая речь: "Повреждены многочисленные дома – окончательные последствия устанавливаем. В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно!".