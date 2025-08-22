Усі розділи
Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 22:00
ZN.UA: НАБУ провело обшуки в офіцерів СБУ, які могли отримати 4 млн за зливи
ілюстративне фото НАБУ

За інформацією ZN.UA, у четвер 21 серпня Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офіцерів Служби безпеки України, які, згідно з постановою ВАКС, могли отримати понад 4 мільйони гривень за надання службової інформації Богдану Якимцю, пов'язаному з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Джерело: ZN.UA

Деталі: У розпорядженні редакції опинилася постанова Вищого антикорупційного суду від 13 серпня про обшук у працівників СБУ, який 21 серпня проводило НАБУ.

Дослівно постанова: "Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024-25 рр. Сухорада І. О., перебуваючи на посаді заступника начальника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ, та начальник відділу у складі того ж управління та департаменту Дудар П.С., могли отримувати неправомірну вигоду еквівалентну 4 224 53,26 грн. від Якимця Б.Я. за вчинення дій з використанням влади та службового становища, а саме за надання службової інформації, зокрема про оперативну обстановку в сфері енергетики на території України, а також про розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами України".

Деталі: Як пише видання, приводом для цього стала інформація з телефону Богдана Якимця, який детективи в лютому вилучили під час обшуку в приміщеннях бізнес-центру IQ, орендованих Якимцем. Підприємець Якимець "вважається важливою особою в контексті розв'язання проблем, які виникають у великого бізнесу та окремих чиновників і політиків з правоохоронними органами", пише видання.

Якимець був "неформальним помічником" колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, але зараз, за словами джерела ZN.UA, Якимець з дозволу Банкової є контактною особою між бізнесменом Ігорем Коломойським і керівництвом СБУ. (Коломойський сидить в СІЗО СБУ – ред.). За інформацією ZN.UA, саме Якимець свого часу приводив бізнесмена Геннадія Боголюбова на бесіду з керівництвом СБУ.

У телефоні Якимця, за словами джерела, було його листування з Дударем і Сухорадою, які мають доступ до справи Коломойського щодо ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". У справі також фігурує партнер Коломойського – Геннадій Боголюбов, який з паспортом іншої людини незаконно покинув межі України. Як відомо, глава СБУ Василь Малюк і генеральний прокурор Руслан Кравченко на відомому брифінгу звинуватили детективів НАБУ в сприянні Боголюбову втечі з України.

За інформацією джерел, Дудар і Сухорада відсторонені від своїх посад і перебувають у розпорядженні СБУ.

Видання зазначає, що один з двох детективів НАБУ, звинувачених СБУ в державній зраді – Руслан Магомедрасулов, який розслідував справу Богдана Якимця. За заявою детектива, в результаті СБУ отримала доступ до всіх справ, які він розслідував. А значить і до справи, по якій проходить Якимець.

Передісторія:

  • Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ". 
  • У Києві 22 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб посадовцю Національного бюро розслідувань Руслану Магамедрасулову.

