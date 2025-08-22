ZN.UA: НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"

По информации ZN.UA, в четверг, 21 августа, Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у офицеров Службы безопасности Украины, которые, согласно постановлению ВАКС, могли получить более 4 миллионов гривен за предоставление служебной информации Богдану Якимцу, связанному с бизнесменом Игорем Коломойским.

Источник: ZN.UA

Детали: В распоряжении редакции оказалось постановление Высшего антикоррупционного суда от 13 августа об обыске у сотрудников СБУ, который 21 августа проводило НАБУ.

Дословно постановление: "Досудебным расследованием установлено, что в течение 2024-25 гг. Сухорада И. А., находясь на должности заместителя начальника Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ, и начальник отдела в составе того же управления и департамента Дудар П.С., могли получать неправомерную выгоду в размере 4 224 53,26 грн. от Якимца Б.Я. за совершение действий с использованием власти и служебного положения, а именно за предоставление служебной информации, в частности об оперативной обстановке в сфере энергетики на территории Украины, а также о расследовании уголовных производств правоохранительными органами Украины".

Детали: Как пишет издание, поводом для этого стала информация с телефона Богдана Якимца, который детективы в феврале изъяли во время обыска в помещениях бизнес-центра IQ, арендованных Якимцем. Предприниматель Якимец "считается важным лицом в контексте решения проблем, возникающих у крупного бизнеса и отдельных чиновников и политиков с правоохранительными органами", пишет издание.

Якимец был "неформальным помощником" бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но сейчас, по словам источника ZN.UA, Якимец с разрешения Банковой является контактным лицом между бизнесменом Игорем Коломойским и руководством СБУ. (Коломойский сидит в СИЗО СБУ – ред.). По информации ZN.UA, именно Якимец в свое время приводил бизнесмена Геннадия Боголюбова на беседу с руководством СБУ.

В телефоне Якимца, по словам источника, была его переписка с Дударем и Сухорадой, которые имеют доступ к делу Коломойского по ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". В деле также фигурирует партнер Коломойского – Геннадий Боголюбов, который с паспортом другого человека незаконно покинул пределы Украины. Как известно, глава СБУ Василий Малюк и генеральный прокурор Руслан Кравченко на известном брифинге обвинили детективов НАБУ в содействии Боголюбову в бегстве из Украины.

По информации источников, Дударь и Сухорада отстранены от своих должностей и находятся в распоряжении СБУ.

Издание отмечает, что один из двух детективов НАБУ, обвиненных СБУ в государственной измене, – Руслан Магомедрасулов, который расследовал дело Богдана Якимца. По заявлению детектива, в результате СБУ получила доступ ко всем делам, которые он расследовал. А значит, и к делу, по которому проходит Якимец.

Предыстория: