СБУ та ОГП затримали одного з керівників детективів НАБУ: підозрюють у продажі техконоплі до РФ

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпровська та Запорізька), при цьому, правооохоронці заявляють, що він підтримує контакти з країною-агресором та домовлявся із представниками сектору економіки РФ про продаж технічної коноплі.

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Зокрема, Руслан Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець — Сентябр Магамедрасулов. Таким чином він допомагає своєму батькові вести незаконну торгівлю з РФ та завдавати шкоди Україні, вважає слідство.

Також вказано: під час розслідування встановлено, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі російськими спецслужбами та впливає на діяльність НАБУ.

У спецслужбі заявили, що в ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова ‒ Сентябр ‒ має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

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Що стосується матері підозрюваного ‒ Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. "ДНР" і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. В СБУ кажуть, що мають докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Путіна проти України та виправдовує воєнні злочини росіян.

Наразі перевіряється інформація, щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо розслідування справ.

Дослівно ОГП: "Під час документування протиправної діяльності посадовця НАБУ, зʼясовано, що Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу в прифронтових регіонах. Натомість майже увесь час перебував у Києві та нещодавно кілька тижнів відпочивав на Канарських островах (острові Тенеріфе)".

Що передувало: 21 липня стало відомо, що в різних областях України проходять близько 80 обшуків, оскільки Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із "нейтралізації російського впливу на НАБУ".

У НАБУ зазначили, що слідчі дії відбуваються без ухвал суду.