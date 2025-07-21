Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ та ОГП затримали одного з керівників детективів НАБУ: підозрюють у продажі техконоплі до РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 липня 2025, 09:55
СБУ та ОГП затримали одного з керівників детективів НАБУ: підозрюють у продажі техконоплі до РФ
фото ОГП

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпровська та Запорізька), при цьому, правооохоронці заявляють, що він підтримує контакти з країною-агресором та домовлявся із представниками сектору економіки РФ про продаж технічної коноплі.

Реклама:

Зокрема, Руслан Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець — Сентябр Магамедрасулов. Таким чином він допомагає своєму батькові вести незаконну торгівлю з РФ та завдавати шкоди Україні, вважає слідство.

Також вказано: під час розслідування встановлено, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі російськими спецслужбами та впливає на діяльність НАБУ.

У спецслужбі заявили, що в ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова ‒ Сентябр ‒ має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

РЕКЛАМА:

Що стосується матері підозрюваного ‒ Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. "ДНР" і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. В СБУ кажуть, що мають докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Путіна проти України та виправдовує воєнні злочини росіян.

Наразі перевіряється інформація, щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо розслідування справ. 

Дослівно ОГП: "Під час документування протиправної діяльності посадовця НАБУ, зʼясовано, що Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу в прифронтових регіонах. Натомість майже увесь час перебував у Києві та нещодавно кілька тижнів відпочивав на  Канарських островах (острові Тенеріфе)".

Що передувало: 21 липня стало відомо, що в різних областях України проходять близько 80 обшуків, оскільки Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із "нейтралізації російського впливу на НАБУ".

У НАБУ зазначили, що слідчі дії відбуваються без ухвал суду.

НАБУСБУОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
СБУ та ОГП затримали одного з керівників детективів НАБУ: підозрюють у продажі техконоплі до РФ
В Іспанії, де вбили льотчика РФ, знайшли мертвим у басейні експосадовця МВС України – ЗМІ
фото, відеоСБУ проводить операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ": у різних областях 80 обшуків
фотоІвано-Франківськ зазнав наймасштабнішого удару від початку повномасштабної війни – мер
оновленоУ Києві тимчасово обмежено рух на "червоній" лінії метро – КМДА
Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та інші ініціативи
Усі новини...
НАБУ
СБУ проводить операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ": у різних областях 80 обшуків
Взяли хабар і обміняли на валюту: на Волині викрили суддю з поплічником
Вибіркове правосуддя та мовчазне схвалення – шлях до авторитаризму 
Останні новини
10:47
Суд оштрафував керівника комплексу, в якому Вєрка Сєрдючка співала пісні російською
10:36
тенісСвітоліна та Ястремська піднялися, Костюк зберегла свою позицію в оновленому рейтингу WTA
10:35
Курс валют на 21 липня: скільки коштує долар та євро
10:21
ЗМІ: Переговори між Україною та РФ у Стамбулі можуть пройти 23–24 липня
10:10
Іран та три європейські країни проведуть ядерні переговори цього тижня
10:04
Масовий збій ІТ-системи спричинив призупинення авіарейсів у США
09:55
СБУ та ОГП затримали одного з керівників детективів НАБУ: підозрюють у продажі техконоплі до РФ
09:49
Росіяни запустили по Україні 450 дронів і ракет: 427 з них не долетіли до цілі
09:44
Глава МЗС Франції відвідає нараду українських послів у Києві
09:34
Microsoft припинила залучати китайських інженерів до підтримки хмарних сервісів Пентагону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: