Путін заявив, що РФ і США обговорюють співпрацю в Арктиці й на Алясці

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 22:59
Путін і Трамп на Алясці, фото Getty Images

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Росія обговорює з США можливість співпраці в Арктиці та на Алясці.

Джерело: Путін на зустрічі з працівниками атомної галузі, повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Господар Кремля заявив, що технологій, якими володіє Росія для роботи в Арктиці, нібито не має ніхто, і це представляє інтерес для її партнерів, в тому числі для США. Він також сказав, що в арктичній зоні знаходяться величезні запаси мінеральних ресурсів, і Росія вже почала там працювати.

Путін також похвалив "лідерські якості" президента США Дональда Трампа і заявив, що з його приходом до влади "світло в кінці тунелю замаячило", хоча відносини Росії і США перебувають на низькому рівні.

Він також розповів, що після зустрічі на Алясці контакти Росії і США тривають на рівні міністерств і компаній.

Путін розраховує, що "перші кроки", зроблені Росією і США, є початком до "повномасштабного відновлення відносин".

Він також розповів, що для Росії найважливішим є свій суверенітет, а втрата суверенітету означатиме припинення існування Росії. Хто зазіхає на суверенітет держави-агресора, господар Кремля не уточнив.

Читайте також: Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці з господарем Кремля

