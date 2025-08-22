Правитель РФ Владимир Путин заявил, что Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.

Источник: Путин на встрече с работниками атомной отрасли, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Хозяин Кремля заявил, что технологии, которыми обладает Россия для работы в Арктике, якобы не обладает никто, и это представляет интерес для ее партнеров, в том числе для США. Он также сказал, что в арктической зоне находятся огромные запасы минеральных ресурсов, и Россия уже начала там работать.

Путин также похвалил "лидерские качества" президента США Дональда Трампа и заявил, что с его приходом к власти "свет в конце тоннеля замаячил", хотя отношения России и США находятся на низком уровне.

Он также рассказал, что после встречи на Аляске контакты России и США продолжаются на уровне министерств и компаний.

Путин рассчитывает, что "первые шаги", сделанные Россией и США, являются началом к "полномасштабному восстановлению отношений".

Он также рассказал, что для России самым важным является свой суверенитет, а утрата суверенитета будет означать прекращение существования России. Кто посягает на суверенитет государства-агрессора, хозяин Кремля не уточнил.

