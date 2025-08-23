Усі розділи
Келлог вирушає до Києва – журналіст

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 00:08
Келлог вирушає до Києва – журналіст
Кіт Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог у суботу вирушить до Києва для участі в урочистостях з нагоди Дня незалежності.

Джерело: репортер Reuters Грем Слеттері у соцмережі Х із посиланням на джерела

Пряма мова: "За інформацією джерел, посланець з питань України Кіт Келлог завтра вирушає до Києва для участі в молитовному сніданку/церемоніях з нагоди Дня незалежності".

Деталі: За даними журналіста, Келлог також обговорить із лідерами дипломатичні зусилля цього тижня. Візит відбудеться на тлі узгодження США, Україною та Європою гарантій безпеки.

Що передувало: Держсекретар США Марко Рубіо та керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорили безпекові гарантії для України. Сторони планують фіналізувати їхню модель до кінця наступного тижня.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України, про які домовляються європейські країни та Сполучені Штати, складатимуться з двох рівнів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише після того, як буде прописана вся інфраструктура гарантій безпеки для України, можна буде зрозуміти, яку роль у них відіграватимуть конкретні держави.

