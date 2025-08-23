Все разделы
Келлог отправляется в Киев – журналист

Катерина ТищенкоСуббота, 23 августа 2025, 00:08
Кит Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в субботу отправится в Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости.

Источник: журналист Reuters Грэм Слеттери в соцсети Х со ссылкой на источники

Прямая речь: "По информации источников, посланник по вопросам Украины Кит Келлог завтра отправляется в Киев для участия в молитвенном завтраке/церемониях по случаю Дня независимости".

Детали: По данным журналиста, Келлог также обсудит с лидерами дипломатические усилия на этой неделе. Визит состоится на фоне согласования США, Украиной и Европой гарантий безопасности.

Что предшествовало: Госсекретарь США Марко Рубио и глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече советников обсудили гарантии безопасности для Украины. Стороны планируют финализировать их модель до конца следующей недели.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины, о которых договариваются европейские страны и Соединенные Штаты, будут состоять из двух уровней.

Президент Владимир Зеленский заявил, что только после того, как будет прописана вся инфраструктура гарантий безопасности для Украины, можно будет понять, какую роль в них будут играть конкретные государства.

СШАКиев
