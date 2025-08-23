У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров
Субота, 23 серпня 2025, 00:52
На війні з Росією загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров.
Джерело: відділення НОК України в Горішніх Плавнях
Деталі: Олексій Хабаров був працював стипендіатом місцевого відділення НОК України, організовував спортивні заходи, залучав дітей до спорту та надихав їх власним прикладом.
Олексій Хабаров також був засновником стрілецького клубу "Фенікс" на базі вищого професійного ліцею та багатократним рекордсменом України.
Дослівно: "Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді - він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом".