В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров

На войне с Россией погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров.

Источник: отделение НОК Украины в Горишних Плавнях

Детали: Алексей Хабаров работал стипендиатом местного отделения НОК Украины, организовывал спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту и вдохновлял их собственным примером.

Алексей Хабаров также был основателем стрелкового клуба "Феникс" на базе высшего профессионального лицея и многократным рекордсменом Украины.

Дословно: "Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи — он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером".