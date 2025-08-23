В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров
Суббота, 23 августа 2025, 00:52
На войне с Россией погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров.
Источник: отделение НОК Украины в Горишних Плавнях
Детали: Алексей Хабаров работал стипендиатом местного отделения НОК Украины, организовывал спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту и вдохновлял их собственным примером.
Алексей Хабаров также был основателем стрелкового клуба "Феникс" на базе высшего профессионального лицея и многократным рекордсменом Украины.
Дословно: "Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи — он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером".