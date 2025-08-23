Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 00:52
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров

На войне с Россией погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров.

Источник: отделение НОК Украины в Горишних Плавнях

Детали: Алексей Хабаров работал стипендиатом местного отделения НОК Украины, организовывал спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту и вдохновлял их собственным примером.

Реклама:

Алексей Хабаров также был основателем стрелкового клуба "Феникс" на базе высшего профессионального лицея и многократным рекордсменом Украины.

Дословно: "Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи — он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером".

российско-украинская войнажертвыспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ZN.UA: НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"
Украина предостерегла Беларусь от провокаций и посоветовала не приближаться к границам
обновленоВ ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ
Украинки Лузан и Федорив завоевали золото чемпионата мира по гребле
Трампу уже "не хочется" присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Все новости...
российско-украинская война
Украинские военные впервые сбили российский "Орлан", который нес FPV-дроны
Зеленский ответил Лаврову, который хочет гарантировать безопасность Украине
Более 70% украинцев верят в победу Украины в войне против России – опрос
Последние новости
03:48
5 погибших, десятки раненых в результате аварии туристического автобуса в Нью-Йорке
02:52
СМИ узнали новые подробности о взрыве газопроводов "Северный поток"
01:06
В Сумской области прозвучали взрывы – СМИ
00:52
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров
00:08
Келлог отправляется в Киев – журналист
23:37
Причины и последствия обезвоживания: эксперты объяснили, как восстановить водный баланс
23:34
Из правительства Нидерландов вслед за главой МИД уходят его однопартийцы
23:18
НКРЭКУ готовится поднять тарифы на электроэнергию с 1 сентября
22:59
Путин заявил, что РФ и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске
22:42
В Нидерландах неожиданно уходит в отставку глава МИД
Все новости...
Реклама:
Реклама: