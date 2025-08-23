Усі розділи
5 загиблих, десятки поранених унаслідок аварії туристичного автобуса в Нью-Йорку

Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 03:48
5 загиблих, десятки поранених унаслідок аварії туристичного автобуса в Нью-Йорку
Після аварії пасажирів бачили біля автобуса. (X/@WBEN)

Щонайменше п’ятеро людей загинули та 24 дістали поранення внаслідок аварії туристичного автобуса в штаті Нью-Йорк.

Джерело: Fox News

Деталі: Транспортний засіб їхав із Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка та перекинувся в окрузі Дженессі.

За даними поліції штату, автобус, у якому перебували 54 пасажири, зіткнувся з вантажівкою та перекинувся біля позначки 4039 милі. Частину людей викинуло з салону, інші опинилися під уламками.

Медичний центр округу Ері прийняв 24 постраждалих. Двоє пацієнтів перебувають у операційній, кілька – у відділенні інтенсивної терапії.

Очевидці повідомили, що автобус втратив керування, перетнув розділювальну смугу та перекинувся на узбіччі. Водій пояснив поліції, що відволікся й різко вивернув кермо. Правоохоронці підтвердили, що технічна несправність та алкогольне чи наркотичне сп’яніння виключені, звинувачень проти водія не висуватимуть.

У салоні перебували пасажири з Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Філіппін та США. Туристична компанія співпрацює зі слідчими.

Національна рада з безпеки на транспорті США направила спеціальну групу для розслідування причин катастрофи.

СШАаваріятуризм
