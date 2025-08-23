Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

5 погибших, десятки раненых в результате аварии туристического автобуса в Нью-Йорке

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 03:48
5 погибших, десятки раненых в результате аварии туристического автобуса в Нью-Йорке
После аварии пассажиров видели возле автобуса. (X/@WBEN)

По меньшей мере пятеро человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии туристического автобуса в штате Нью-Йорк.

Источник: Fox News

Детали: Транспортное средство следовало из Ниагарского водопада в Нью-Йорк и перевернулось в округе Дженесси.

Реклама:

По данным полиции штата, автобус, в котором находились 54 пассажира, столкнулся с грузовиком и перевернулся возле отметки 4039-й мили. Часть людей выбросило из салона, другие оказались под обломками.

Медицинский центр округа Эри принял 24 пострадавших. Двое пациентов находятся в операционной, несколько - в отделении интенсивной терапии.

Очевидцы сообщили, что автобус потерял управление, пересёк разделительную полосу и перевернулся на обочине. Водитель объяснил полиции, что отвлёкся и резко вывернул руль. Правоохранители подтвердили, что техническая неисправность и алкогольное или наркотическое опьянение исключены, обвинения против водителя предъявляться не будут.

РЕКЛАМА:

В салоне находились пассажиры из Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Филиппин и США. Туристическая компания сотрудничает со следствием.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специальную группу для расследования причин катастрофы.

СШАавариятуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ZN.UA: НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"
Украина предостерегла Беларусь от провокаций и посоветовала не приближаться к границам
обновленоВ ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ
Украинки Лузан и Федорив завоевали золото чемпионата мира по гребле
Трампу уже "не хочется" присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Все новости...
США
Келлог отправляется в Киев – журналист
Путин заявил, что РФ и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске
В США за скрытыми дверями морга нашли 20 тел: семьям выдавали урны не с прахом
Последние новости
03:48
5 погибших, десятки раненых в результате аварии туристического автобуса в Нью-Йорке
02:52
СМИ узнали новые подробности о взрыве газопроводов "Северный поток"
01:06
В Сумской области прозвучали взрывы – СМИ
00:52
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров
00:08
Келлог отправляется в Киев – журналист
23:37
Причины и последствия обезвоживания: эксперты объяснили, как восстановить водный баланс
23:34
Из правительства Нидерландов вслед за главой МИД уходят его однопартийцы
23:18
НКРЭКУ готовится поднять тарифы на электроэнергию с 1 сентября
22:59
Путин заявил, что РФ и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске
22:42
В Нидерландах неожиданно уходит в отставку глава МИД
Все новости...
Реклама:
Реклама: