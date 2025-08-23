5 погибших, десятки раненых в результате аварии туристического автобуса в Нью-Йорке

По меньшей мере пятеро человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии туристического автобуса в штате Нью-Йорк.

Источник: Fox News

Детали: Транспортное средство следовало из Ниагарского водопада в Нью-Йорк и перевернулось в округе Дженесси.

По данным полиции штата, автобус, в котором находились 54 пассажира, столкнулся с грузовиком и перевернулся возле отметки 4039-й мили. Часть людей выбросило из салона, другие оказались под обломками.

Медицинский центр округа Эри принял 24 пострадавших. Двое пациентов находятся в операционной, несколько - в отделении интенсивной терапии.

Очевидцы сообщили, что автобус потерял управление, пересёк разделительную полосу и перевернулся на обочине. Водитель объяснил полиции, что отвлёкся и резко вывернул руль. Правоохранители подтвердили, что техническая неисправность и алкогольное или наркотическое опьянение исключены, обвинения против водителя предъявляться не будут.

В салоне находились пассажиры из Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Филиппин и США. Туристическая компания сотрудничает со следствием.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специальную группу для расследования причин катастрофы.