Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 07:14
ЗСУ за добу знищили близько 840 окупантів і 5 ворожих танків
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

За минулу добу українські захисники знищили ще 840 російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України. Лише

Деталі: Станом на 23 серпня 2025 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно склали 1 075 160 військових

Також з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять:

  • танки – 11 129 (+5 за добу),
  • бойові броньовані машини – 23 164 (+4),
  • артилерійські системи – 31 858 (+23),
  • РСЗВ – 1 472,
  • засоби ППО – 1 210,
  • літаки – 422,
  • гелікоптери – 340,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 935 (+148),
  • крилаті ракети – 3 598,
  • кораблі / катери – 28,
  • підводні човни – 1,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59 512 (+86),
  • спеціальна техніка – 3 944.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

