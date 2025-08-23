ЗСУ за добу знищили близько 840 окупантів і 5 ворожих танків

За минулу добу українські захисники знищили ще 840 російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України. Лише

Деталі: Станом на 23 серпня 2025 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно склали 1 075 160 військових

Реклама:

Також з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять:

танки – 11 129 (+5 за добу),

бойові броньовані машини – 23 164 (+4),

артилерійські системи – 31 858 (+23),

РСЗВ – 1 472,

засоби ППО – 1 210,

літаки – 422,

гелікоптери – 340,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 935 (+148),

крилаті ракети – 3 598,

кораблі / катери – 28,

підводні човни – 1,

автомобільна техніка та автоцистерни – 59 512 (+86),

спеціальна техніка – 3 944.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.