ЗСУ за добу знищили близько 840 окупантів і 5 ворожих танків
Субота, 23 серпня 2025, 07:14
За минулу добу українські захисники знищили ще 840 російських окупантів.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України. Лише
Деталі: Станом на 23 серпня 2025 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно склали 1 075 160 військових
Також з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять:
- танки – 11 129 (+5 за добу),
- бойові броньовані машини – 23 164 (+4),
- артилерійські системи – 31 858 (+23),
- РСЗВ – 1 472,
- засоби ППО – 1 210,
- літаки – 422,
- гелікоптери – 340,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 935 (+148),
- крилаті ракети – 3 598,
- кораблі / катери – 28,
- підводні човни – 1,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59 512 (+86),
- спеціальна техніка – 3 944.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.